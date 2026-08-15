Россияне атаковали комбайн в поле на Запорожье: два человека ранены
Российские войска атаковали FPV-дроном комбайн, работавший в поле во время сбора урожая в Запорожском районе
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеского удара ранения получили двое мужчин в возрасте 30 и 32 года.
По предварительным данным, россияне целенаправленно ударили по сельскохозяйственной технике, задействованной в жатве.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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