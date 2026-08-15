Бил палкой и молотком: в Киеве задержали подозреваемого в убийстве товарища

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что погибший вместе со своим 34-летним знакомым выполнял ремонтные работы в помещении заброшенного здания. После этого мужчины начали распивать алкоголь.

Впоследствии между ними возник конфликт, переросший в драку. По данным следствия, нападающий сначала избивал потерпевшего кулаками, а затем нанес ему многочисленные удары палкой и молотком по голове. От полученных травм 61-летний мужчина умер на месте.

Полицейские изъяли с места происшествия орудие преступления и задержали подозреваемого. Им оказался находившийся в СЗЧ 34-летний военнослужащий.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на Буковине мужчина убил товарища стулом. Во время застолья между 29-летним и 49-летним мужчинами произошла ссора. Тогда младший нанес старшему многочисленные удары стулом и металлической палкой. От полученных травм потерпевший погиб.