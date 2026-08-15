РФ атаковала Украину 152 ударными БпЛА: есть попадания на 16 локациях

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 15 августа российские войска атаковали Украину 152 ударными беспилотниками разных типов. Атака продолжалась с 18:00 14 августа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Россияне запускали дроны типа Shahed, в том числе реактивные, "Гербера", боражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы "Пародия". Запуски производились с территории РФ и временно оккупированной части Донецкой области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 украинское ПВО уничтожило или подавило 124 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и других типов, а также три барражирующих боеприпаса "Бандерол".

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 16 локациях. Также обломки сбитых целей свалились на одной локации.

Напомним, ночью 15 августа российские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровска беспилотниками, артиллерией и авиабомбой. В результате обстрелов погиб трехмесячный мальчик, еще 11 человек получили ранения.