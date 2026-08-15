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15 августа 2026, 12:24

Обещала найти пропавших без вести живыми: в Черновцах псевдоволонтер обманула 5 семей

15 августа 2026, 12:24
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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42-летнюю жительницу Черновцов приговорили к трем годам лишения свободы за мошенничество в отношении семей военнослужащих, пропавших без вести во время войны

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

С ноября 2025 года по январь 2026 года женщина обманула пятерых родственниц военных. Она создавала фейковые аккаунты в Facebook и мессенджерах, находила сообщения о пропавших без вести защитниках и представлялась волонтером.

Псевдоволонтер сообщила женщинам, что их близких якобы нашли живыми, однако они находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в срочной эвакуации из "серой зоны". За организацию эвакуации она просила перевести деньги.

Чтобы убедить потерпевших в правдивости своих слов, мошенница использовала фотографии военнослужащих, которые находила на страницах их родственников в соцсетях.

После получения средств женщина придумывала новые причины для дополнительных переводов. В частности, она заявляла, что денег на эвакуацию недостаточно и убеждала пострадавших присылать еще.

Таким образом, осужденная завладела более 75 тысячами гривен пятерых пострадавших.

При публичном обвинении прокуроров Окружной прокуратуры города Черновцы женщину признали виновной по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Суд назначил ей три года лишения свободы.

Напомним, в Киевской области разоблачили злоумышленников, которые выдавали себя за волонтеров. Они обманули людей более миллиона гривен. Аферисты проводили онлайн-трансляции в TikTok и других интернет-ресурсах, выдавая себя за представителей Фонда Елены Зеленской, платформы UNITED24, БФ "Вернись живым", Красного Креста и UNICEF.

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Черновцы военные пропавшие без вести мошенничество родственники военнослужащих псевдоволонтер
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