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15 августа 2026, 14:07

Не проходят платежи: у "ПриватБанка" возникли проблемы с сервисами

15 августа 2026, 14:07
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Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов
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В "ПриватБанке" 15 августа возникли технические проблемы в работе нескольких сервисов. Из-за сбоя клиенты испытывают трудности с безналичной оплатой и использованием платежных терминалов

О проблемах сообщила пресс-служба банка, передает RegioNews.

Там отметили, что специалисты уже работают над их устранением и в ближайшее время планируют возобновить нормальную работу сервисов.

В то же время в "ПриватБанке" не уточнили, какие именно системы потерпели сбой и сколько клиентов столкнулись с проблемами.

Украинцы сообщают о трудностях с оплатой покупок картами и через платежные терминалы в супермаркетах и других торговых точках.

В некоторых случаях средства могут списываться со счета, однако транзакция не завершается или проходит с задержкой.

Напомним, в июле в работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой. Пользователи не могли получить доступ к платформе, а вместо привычных страниц видели сообщение о временной недоступности аккаунтов.

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