РФ трижды атаковала Краматорск: горели дом и автомобили

Фото: ГСЧС Донбасса

В Краматорске спасатели ликвидировали последствия трех российских атак, в результате которых возникли пожары и повреждены автомобили. Пострадавших нет

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Вчера из-за российских обстрелов загорелся частный жилой дом. Пожарные ликвидировали пожар на площади 104 кв. м.

В тот же день оккупанты атаковали FPV-дроном два грузовых автомобиля. Один из них загорелся. Спасатели потушили пожар на площади в 10 кв. м.

Сегодня утром российские войска атаковали припаркованный автомобиль, в результате чего он загорелся. Происшествия оперативно ликвидировали пожар на площади 6 кв. м.

По предварительным данным, в результате всех трех атак никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 15 августа российские войска атаковали Украину 152 ударными беспилотниками разных типов. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 16 локациях. Также обломки сбитых целей свалились на одной локации.