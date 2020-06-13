Попили кофе на 170 тысяч: Зеленскому и Ермаку грозит огромный штраф

В суд поступили протоколы за нарушение правил карантина

В суд поступили протоколы за нарушение правил карантина

Фото: Офис президента

В Хмельницкий горрайонный суд поступили протоколы на президента Украины Владимира Зеленского, главу Офиса президента Андрея Ермака, его первого зама Сергея Трофимова за нарушение правил карантина в кафе.

Об этом в Telegram сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко, передает RegioNews.

Так, каждому из десяти участников похода в местное кафе без масок грозит штраф. Для должностных лиц он выше, чем для простых граждан и составляет от 34 до 170 тысяч гривен.

Напомним, Владимир Зеленский 3-4 июня находился с рабочим визитом в Хмельницкой области, где зашел в местное кафе без маски. Позже Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина.