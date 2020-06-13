Попили кофе на 170 тысяч: Зеленскому и Ермаку грозит огромный штраф
В суд поступили протоколы за нарушение правил карантина
В суд поступили протоколы за нарушение правил карантина
В Хмельницкий горрайонный суд поступили протоколы на президента Украины Владимира Зеленского, главу Офиса президента Андрея Ермака, его первого зама Сергея Трофимова за нарушение правил карантина в кафе.
Об этом в Telegram сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко, передает RegioNews.
Так, каждому из десяти участников похода в местное кафе без масок грозит штраф. Для должностных лиц он выше, чем для простых граждан и составляет от 34 до 170 тысяч гривен.
Напомним, Владимир Зеленский 3-4 июня находился с рабочим визитом в Хмельницкой области, где зашел в местное кафе без маски. Позже Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина.
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