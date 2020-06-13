16:45  13 июня
В Одессе открылись летние клубы: люди ходят толпами и без масок
15:47  13 июня
Отмена ВНО: из ОРДЛО прибывают студенты, которые не знали об этом
17:49  13 июня
Попили кофе на 170 тысяч: Зеленскому и Ермаку грозит огромный штраф
UA | RU
UA | RU
13 июня 2020, 17:49 7

Попили кофе на 170 тысяч: Зеленскому и Ермаку грозит огромный штраф

13 июня 2020, 17:49 7
Читайте також українською мовою
В суд поступили протоколы за нарушение правил карантина
В суд поступили протоколы за нарушение правил карантина
Фото: Офис президента
Читайте також
українською мовою

В Хмельницкий горрайонный суд поступили протоколы на президента Украины Владимира Зеленского, главу Офиса президента Андрея Ермака, его первого зама Сергея Трофимова за нарушение правил карантина в кафе.

Об этом в Telegram сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко, передает RegioNews.

Так, каждому из десяти участников похода в местное кафе без масок грозит штраф. Для должностных лиц он выше, чем для простых граждан и составляет от 34 до 170 тысяч гривен.

Напомним, Владимир Зеленский 3-4 июня находился с рабочим визитом в Хмельницкой области, где зашел в местное кафе без маски. Позже Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина.

Владимир Зеленский Хмельницкий нарушение штраф Сергей Лещенко
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
Все публикации »
Иван Галунга
Виктор Небоженко
Михаил Дяденко
Все блоги »