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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
10 июня 2020, 14:34 33

Зеленскому выписали штраф за кофе в Хмельницком

10 июня 2020, 14:34 33
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Он посетил заведение общественного питания во время карантина
Он посетил заведение общественного питания во время карантина
Фото: Офис президента
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За нарушение правил карантина во время рабочей поездки в Хмельницкую область президенту Владимиру Зеленскому выписали штраф.

Об этом он рассказал журналистам во время посещения Черниговского областного центра экстренной медицинской помощи, передает RegioNews.

Можно снять маску, так лучше слышать, а то будет, как в Хмельницкой области, выпишут мне штраф, и в принципе правильно сделали", - сказал Зеленский.

3 июня Офис президента опубликовал фото, на котором президент пьет кофе в одном из заведений Хмельницкого в окружении чиновников, однако на тот момент посещение таких заведений было запрещено правилами карантина.

Позже Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина.

Напомним, Владимир Зеленский 3-4 июня находился с рабочим визитом в Хмельницкой области.

Владимир Зеленский карантин Хмельницкая область штраф
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