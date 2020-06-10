Зеленскому выписали штраф за кофе в Хмельницком

Он посетил заведение общественного питания во время карантина

Он посетил заведение общественного питания во время карантина

Фото: Офис президента

За нарушение правил карантина во время рабочей поездки в Хмельницкую область президенту Владимиру Зеленскому выписали штраф.

Об этом он рассказал журналистам во время посещения Черниговского областного центра экстренной медицинской помощи, передает RegioNews.

Можно снять маску, так лучше слышать, а то будет, как в Хмельницкой области, выпишут мне штраф, и в принципе правильно сделали", - сказал Зеленский.

3 июня Офис президента опубликовал фото, на котором президент пьет кофе в одном из заведений Хмельницкого в окружении чиновников, однако на тот момент посещение таких заведений было запрещено правилами карантина.

Позже Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина.

Напомним, Владимир Зеленский 3-4 июня находился с рабочим визитом в Хмельницкой области.