Мэр Черкасс Бондаренко выступил против покупки иностранных минудобрений

Он призывает президента защитить отечественных производителей, в частности Черкасский ПАО "Азот"

Он призывает президента защитить отечественных производителей, в частности Черкасский ПАО "Азот"

Фото: из открытых источников

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко обратился к президенту Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля по вопросам поддержки отечественных производителей минеральных удобрений.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Мэр убежден, что именно украинских производителей нужно сейчас поддерживать на государственном уровне. А не завозить в Украину импортные удобрения в безграничном количестве.

Неужели и нынешний Президент и Правительство не защитят отечественного производителя? Вы же об этом постоянно говорите на каждом шагу. Или нынешнего кризиса недостаточно, чтобы начать действовать решительно и жестко, как делают сегодня большинство стран мира? Уверяю Вас, что я буду защищать интересы работников "Азота" до последней капли", - говорится в письме.

Бондаренко подчеркнул, что производитель минеральных удобрений ОАО "Азот" - одно из главных предприятий города, которое дает работу тысячам жителей города, наполняет местный бюджет и имеет важную роль для работы городской инфраструктуры.

В Киеве решили, что лучше в Украину будут завозиться иностранные удобрения в безграничном количестве, чем на полную мощность заработают наши предприятия", - написал Анатолий Бондаренко.

Напомним, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в помещении Черкасского городского совета в ближайшее время могут пройти обыски.