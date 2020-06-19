09:51  19 июня
Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки более 900 новых случаев
09:29  19 июня
Ляшко: около 6 тысяч украинских медиков инфицированы COVID-19
12:07  19 июня
Рада назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды
UA | RU
UA | RU
19 июня 2020, 10:18 6

Мэр Черкасс Бондаренко выступил против покупки иностранных минудобрений

19 июня 2020, 10:18 6
Читайте також українською мовою
Он призывает президента защитить отечественных производителей, в частности Черкасский ПАО "Азот"
Он призывает президента защитить отечественных производителей, в частности Черкасский ПАО "Азот"
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко обратился к президенту Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля по вопросам поддержки отечественных производителей минеральных удобрений.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Мэр убежден, что именно украинских производителей нужно сейчас поддерживать на государственном уровне. А не завозить в Украину импортные удобрения в безграничном количестве.

Неужели и нынешний Президент и Правительство не защитят отечественного производителя? Вы же об этом постоянно говорите на каждом шагу. Или нынешнего кризиса недостаточно, чтобы начать действовать решительно и жестко, как делают сегодня большинство стран мира? Уверяю Вас, что я буду защищать интересы работников "Азота" до последней капли", - говорится в письме.

Бондаренко подчеркнул, что производитель минеральных удобрений ОАО "Азот" - одно из главных предприятий города, которое дает работу тысячам жителей города, наполняет местный бюджет и имеет важную роль для работы городской инфраструктуры.

В Киеве решили, что лучше в Украину будут завозиться иностранные удобрения в безграничном количестве, чем на полную мощность заработают наши предприятия", - написал Анатолий Бондаренко.

Напомним, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в помещении Черкасского городского совета в ближайшее время могут пройти обыски.

Владимир Зеленский производство Черкассы мер Бондаренко Анатолий
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Новый глава Винницкой ОГА: Почему технократа Скальского заменят на КВНщика Борзова
Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области
Все публикации »
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Геннадий Москаль
Все блоги »