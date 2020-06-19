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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
19 июня 2020, 10:37 9

В Житомире главного санитарного врача не впустили в лабораторный центр

19 июня 2020, 10:37 9
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Коллектив лабораторного центра требует оставить своего руководителя в должности
Коллектив лабораторного центра требует оставить своего руководителя в должности
Фото: Житомир.info
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Главный санитарный врач Виктор Ляшко приехал в Житомир уволить санитарного врача области Зиновия Парамонова, однако его не пустили в помещение лабораторного центра.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Известно, что Ляшко приехал в Житомир, чтобы уволить главного санитарного врача области Зиновия Парамонова и передать приказ о его увольнении администрации заведения.

Однако двери канцелярии перед ним закрыли, а почти весь коллектив вышел под здание с требованием оставить Парамонова в должности.

Зиновия Парамонова хотят уволить после того, как еще в мае он заявил, что лабораторный центр не сможет принимать образцы для ПЦР-тестов на коронавирус три дня подряд.

Никого мы не увольняем, мы меняем руководителя работ, так как сейчас исполняющий обязанности по приказу, и уполномочили другого человека на осуществление функций главного санитарного врача области", - сказал Ляшко.

Он добавил, что полномочия санитарного врача области расширяются, он будет ходатайствовать перед региональной комиссией ТЭБ и ЧС о введении карантина для того, чтобы сдерживать коронавирус.

Это лицо на уровне области получает большие полномочия и на нем большая ответственность. Мне нужно, чтобы люди оперативно, эффективно реагировали, поскольку за этими решениями стоят сотни жизней. Здесь люди привыкли к руководителю, им комфортно. Большое спасибо за все, что было сделано, но сейчас эпидемия в стране и надо принимать оперативные решения и реагировать", - добавил Ляшко.

Напомним, 7 мая мэр Житомира заявил о требовании уволить главного санитарного врача области Зиновия Парамонова.

Впоследствии работники Житомирского лабцентра требовали оставить в должности уволенного директора.

Минздрав Виктор Ляшко Житомирская область Лаборатория
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