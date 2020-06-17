Тройное ДТП на Житомирщине: есть жертвы

Из-за нарушения правил дорожного движения столкнулись два грузовика и легковушка

Из-за нарушения правил дорожного движения столкнулись два грузовика и легковушка

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 18:00 на 208 км автодороги Выступовичи – Житомир - Могилев-Подольский, в селе Рея Бердичевского района Житомирской области.

Об этом сообщает ВК ГУНП в Житомирской области, пишет Regionews.

Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-2106, 62-летний местный житель, двигаясь в направлении г. Житомира, остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом для предоставления преимущества в движении пешеходам.

В это время сзади в попутном направлении двигался автомобиль MAN под управлением 51-летнего киевлянина, который совершил столкновение с ВАЗом.

С автомобилем MAN столкнулись грузовик Renault с полуприцепом, который двигался сзади и за рулем которого находился 53-летний житель г. Винница.

В результате ДТП водитель Renault получил телесные повреждения и погиб на месте происшествия.

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