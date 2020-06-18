Минздрав просчитал 81 сценарий развития пандемии коронавируса в Украине

По мнению главного санитарного врача, причиной роста больных является ослабление карантина, а не увеличение тестирований

По мнению главного санитарного врача, причиной роста больных является ослабление карантина, а не увеличение тестирований

Фото: из открытых источников

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в Минздраве сделали четкую модель и просчитали 81 сценарий, по которым может развиваться на территории Украины эпидемия коронавируса.

Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга, передает RegioNews.

Ретроспективно выбрали сейчас три наиболее оптимистичных сценария, которые учитывают именно сезонность, летнее время. Поскольку только Восток на Европа выбивается из сезонности. Мы хотели посмотреть, есть ли в Украине сезонность по коронавирусной болезни", - заявил он.

По словам Ляшко, если украинцы будут продолжать соблюдать правила адаптивного карантина - есть 4 варианта развития событий.

"Мы хотели посмотреть, есть ли в Украине сезонность коронавирусной болезни или нет, и у нас есть "черный", "желтый", "зеленый" сценарий", - отметил он.

По его словам, за "черным" сценарием, если бы в марте не ввели карантин, то без карантинных мероприятий до конца года в стране было бы 145 тысяч умерших людей.

"Если сезонность будет 100% нулевая, то есть, летом не должны регистрироваться случаи, тогда у нас должно быть не более 1000 умерших", - сообщил Ляшко.

Замглавы Минздрава подчеркнул, что в Украине уже от коронавируса умерли 966 человек.

В последнее время мы даем существенный прирост, которой больше общемирового. Причиной такого роста является начало ослабления карантина, а не увеличение тестирований", - уверен он.

По словам Ляшко, это случилось, так как заработал метрополитен и другой общественный транспорт, открылись детские сады. После этого, с учетом инкубационного периода, и началось увеличиваться количество больных.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 18 июня в стране уже 34 063 больных коронавирусом, за сутки зафиксировали 829 новых случаев. Вследствие болезни в целом умерли 966 человек, из них 23 - за последние сутки.