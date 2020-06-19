Ляшко: около 6 тысяч украинских медиков инфицированы COVID-19

В отношении данных случаев проводятся эпидрасследования

В отношении данных случаев проводятся эпидрасследования

Фото: из открытых источников

В Украине на сегодня насчитывается почти 6 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди медицинского персонала. Все случаи зарегистрированы и в отношении всех проводятся расследования.

Как передает RegioNews, об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телепрограммы "Право на власть".

По его словам, это наверное первая вспышка эпидемии, когда власть не скрывает ни одного случая инфицирования медицинского работника.

Предварительная статистика, когда работали различные международные проекты направленные на ликвидацию внутрибольничных инфекций никогда не показывали реальную статистику. У нас в год регистрировалось до 4 тысяч болезней именно среди медработников, связанных с оказанием медицинской помощи именно в больнице. Сегодня мы имеем почти 6 тысяч инфицированных (коронавирусом, - ред.) медработников", - сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что все эти случаи зарегистрированы и в отношении всех проводятся эпидрасследования. По его словам, им будут осуществлены оплаты, как за профессиональное заболевание, если будет подтвержден факт инфицирования на рабочем месте. В случае наступления летального исхода, их семьям будут выплачены по 1,5 млн гривен.

Кроме того Ляшко отметил, что причина тенденции к увеличению больных коронавирусом - смягчение карантина. В частности, граждане не выполняют установленные ограничения в местах, которым правительство разрешило заработать, но с условием соблюдения четких правил.

"Увеличение тестирования не имеет четкой прогрессии корреляции к увеличению количества случаев. Это одномоментный процесс, который показывает, что у нас рост все же связан с отсутствием жестких карантинных ограничений. Вопрос можно рассмотреть с двух плоскостей. Первое – это субъекты, которым мы смягчили карантин и разрешили открываться, являются часто причиной того, что происходят нарушения карантинных условий и ограничений. В частности, не созданы условия. Городской и пригородный транспорт - требования не соблюдаются. Поэтому и происходит такой рост", - подытожил Ляшко.

Напомним, Степанов пообещал медикам повысить зарплаты с сентября.

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