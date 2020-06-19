У Житомирі головного санлікаря не впустили до лабораторного центру

Колектив лабораторного центру вимагає залишити свого керівника на посаді

Колектив лабораторного центру вимагає залишити свого керівника на посаді

Фото: Житомир.info

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко приїхав до Житомира звільнити санлікаря області Зиновія Парамонова, однак його не впустили до приміщення лабораторного центру.

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Відомо, що Ляшко приїхав до Житомира, щоб звільнити головного санітарного лікаря області Зіновія Парамонова і передати наказ про його звільнення адміністрації закладу.

Проте двері канцелярії перед ним закрили, а майже весь колектив вийшов під будівлю з вимогою залишити Парамонова на посаді.

Зіновія Парамонова хочуть звільнити після того, як ще в травні він заявив, що лабораторний центр не зможе приймати зразки для ПЛР-тестів на коронавірус три дні поспіль.

Нікого ми не звільняємо, ми змінюємо керівника робіт, тому що зараз є виконуючий обов'язки за наказом, і уповноважили іншу людину на здійснення функцій головного санітарного лікаря області", - сказав Ляшко.

Він додав, що повноваження санітарного лікаря області розширюються, він клопотатиме перед регіональною комісією ТЕБ та НС про введення карантину для того, щоб стримувати коронавірус.

Ця особа на рівні області отримує великі повноваження і на ньому велика відповідальність. Мені потрібно, щоб люди оперативно, ефективно реагували, оскільки за цими рішеннями стоять сотні життів. Тут люди звикли до керівника, їм комфортно. Велике спасибі за все, що було зроблено, але зараз епідемія в країні і треба приймати оперативні рішення і реагувати", - додав Ляшко.

Нагадаємо, 7 травня мер Житомира заявив про вимогу звільнити головного санлікаря області Зиновія Парамонова.

Згодом працівники Житомирського лабцентру вимагали залишити на посаді звільненого директора.