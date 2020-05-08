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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
08 мая 2020, 13:49 2

Работники Житомирского лабцентра потребовали оставить на должности уволенного директора

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08 мая 2020, 13:49 2
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Уволенный руководитель областного лабораторного центра Житомирской области Зиновий Парамонов ушел на больничный
Фото: 1zt.ua
Уволенный руководитель областного лабораторного центра Житомирской области Зиновий Парамонов ушел на больничный

В сети появилось обращение, в котором работники называют увольнение руководителя "прямым уничтожением коллектива", обвиняют руководство области и главного санитарного врача Украины и грозят прекращением работы.

Об этом пишет издание 20 минут.Житомир, передает RegioNews.

Открытое обращение трудового коллектива Житомирского областного лабораторного центра МЗ Украины адресованное президенту Зеленскому, премьер-министру Шмигалю и министру здравоохранения Степанову.

В обращении сотрудники подробно описали визит в учреждение главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко и ситуацию, которая привела к перегруженности Центра анализами. Работники в частности отметили, что в центре не хватает мощностей для обработки материала и врачей-вирусологов (их в центре только двое).

Также работники не соглашаются с кандидатурой нового директора Центра Александра Волкова и считают кадровые изменения ничем иным как подготовкой к местным выборам.

Тем временем уволенный главный санврач Житомирщины Зиновий Парамонов ушел на больничный. В Житомирской ОГА подтвердили эту информацию, пишет издание Первый Житомирский.

Житомирский лабораторный центр работает в обычном режиме. Отсутствие руководителя не повлияет на работу любого учреждения. Исполняет обязанности руководителя лаборатории Олег Васильков. Центр работает и анализы проводятся", - сообщила заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко.

Напомним, вчера Житомир с рабочим визитом посетил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он встретился с председателем ОГА Виталием Бунечком и коллективом лабцентра.

Причиной визита стал скандал с опубликованным письмом руководителя лабцентру и главного санитарного врача области Зиновия Парамонова о невозможности проводить тестирование на коронавирус.

Визит закончился увольнением Парамонова.


коронавирус увольнение Житомир Виктор Ляшко Житомирская область скандал анализы
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