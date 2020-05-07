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Мэр Житомира требует уволить главного санврача области
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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
07 мая 2020, 10:04 14

Мэр Житомира требует уволить главного санврача области

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07 мая 2020, 10:04 14
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Главный санврач Житомирщины заявил, что 7-9 мая в области не будут делать ПЦР-тестирование на коронавирус
Страница Сергея Сухомлина в Facebook
Главный санврач Житомирщины заявил, что 7-9 мая в области не будут делать ПЦР-тестирование на коронавирус

Мэр Житомира Сергей Сухомлин требует уволить с должности главного санитарного врача Житомирской области Зиновия Парамонова из-за письма медика, в котором он сообщил, что 7-9 мая Житомирский областной лабораторный центр не будет принимать материал на тестирование коронавируса методом ПЦР, кроме материалов от тяжелобольных COVID-19 и малолетних детей.

Об этом мэр Житомира написал на своей странице в Facebook.

Мэр отметил, что житомирский горсовет предлагал свою помощь, от которой областной лабораторный центр отказался. Кроме того, конфликт углубился с отказом мэра Сухомлина закрыть город на 10 дней, как рекомендовал Парамонов.

Это уже не впервые нас "удивляет" главный санитарный врач области. Несколько недель назад мы получили приказ, которым он собирался полностью остановить жизнедеятельность города. Мы его проигнорировали.

Если государство не справляется, мы готовы за счет средств местного бюджета закупить дополнительные ПЦР-лаборатории", - написал Сергей Сухомлин.

По мнению главы города, "сейчас время рассмотреть возможность кадровых изменений".

Сегодня в сети появилось письмо от главного санитарного врача области. В нем сообщают, что лаборатория...

Опубликовано Сергеем Сухомлиним Среда, 6 мая 2020 г.

Накануне, издание Житомир.info проинформировало о соответствующем письме за подписью руководителя Житомирского ОЛЦ, главного государственного санитарного врача области Зиновия Парамонова.

Решение (о приостановке тестирования – ред) принято из-за загрузки лаборатории на 7-8 дней вперед и отсутствием возможностей для хранения такого количества биоматериала. В дальнейшем просим обоснованно подходить к забору и направлению материала на ПЦР-тестирование как это предусмотрено стандартами медицинской помощи", - говорится в письме.

Отметим, что на брифинге 6 мая начальник управления охраны здоровья Житомирской ОГА Николай Суслик информировал, что на прохождение ПЦР-диагностики сейчас ждут 800 проб, а за прошедшие сутки было проведено 124 обследования.


коронавирус конфликт Житомир врачи мер Житомирская область тесты Сергей Сухомлин
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