Новый антирекорд COVID-19: за сутки заболело и умерло рекордное количество людей

За прошедшие сутки умер 31 больной

За прошедшие сутки умер 31 больной

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В Украине уже зафиксировано 33 234 случая коронавирусного заболевания, за сутки инфекцию обнаружили у 758 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки заболело 758 человек. Из них 43 ребенка, а также 50 медработников. Были госпитализированы 175 человек. Зафиксировано 31 летальный случай", - сообщил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

Вследствие болезни в целом умерли 943 человека, также 14 943 человека выздоровели, из которых 415 - за последние сутки.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили во Львовской области - 155 человек. Общее число подтвержденных заболевших - 3227.

В Черновицкой области сообщили о 69 новых заболевших, в Ровенской области за сутки заболели 26 человек.

В Киеве обнаружили 41 новый случай, а в Киевской области подтвердили 29 новых случаев.

В Донецкой и Херсонской областях за 16 июня не обнаружили ни одного нового случая.

Ситуация в регионах:

Винницкая обл. - 1500 (915 выздоровели)

Волынская обл. - 1554 (490 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1012 (726 выздоровели)

Донецкая обл. - 338 (130 выздоровели)

Житомирская обл. - 1147 (574 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1808 (745 выздоровели)

Запорожская обл. - 538 (366 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1849 (1044 выздоровели)

г. Киев - 4026 (1230 выздоровели)

Киевская обл. - 2078 (867 выздоровели)

Кировоградская обл. - 592 (493 выздоровели)

Луганская обл. - 66 (42 выздоровели)

Львовская обл. - 3227 (644 выздоровели)

Николаевская обл. - 323 (217 выздоровели)

Одесская обл. - 1158 (426 выздоровели)

Полтавская обл. - 281 (259 выздоровели)

Ровенская обл. - 2499 (1379 выздоровели)

Сумская обл. - 230 (169 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1510 (1033 выздоровели)

Харьковская обл. - 1652 (774 выздоровели)

Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 577 (435 выздоровели)

Черкасская обл. - 564 (369 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4082 (1328 выздоровели)

Черниговская обл. - 440 (107 выздоровели).

По данным ЦОЗ, всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 517 995, методом ИФА - 97 935. За минувшие сутки было совершено 18 412 тестов, из них 10 659 исследований методом ПЦР, а также 7753 методом ИФА.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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