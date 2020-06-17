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17 июня 2020, 09:41 26

Новый антирекорд COVID-19: за сутки заболело и умерло рекордное количество людей

17 июня 2020, 09:41 26
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За прошедшие сутки умер 31 больной
За прошедшие сутки умер 31 больной
pixabay.com
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В Украине уже зафиксировано 33 234 случая коронавирусного заболевания, за сутки инфекцию обнаружили у 758 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки заболело 758 человек. Из них 43 ребенка, а также 50 медработников. Были госпитализированы 175 человек. Зафиксировано 31 летальный случай", - сообщил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

Вследствие болезни в целом умерли 943 человека, также 14 943 человека выздоровели, из которых 415 - за последние сутки.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили во Львовской области - 155 человек. Общее число подтвержденных заболевших - 3227.

В Черновицкой области сообщили о 69 новых заболевших, в Ровенской области за сутки заболели 26 человек.

В Киеве обнаружили 41 новый случай, а в Киевской области подтвердили 29 новых случаев.

В Донецкой и Херсонской областях за 16 июня не обнаружили ни одного нового случая.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая обл. - 1500 (915 выздоровели)
  • Волынская обл. - 1554 (490 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 1012 (726 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 338 (130 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 1147 (574 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1808 (745 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 538 (366 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1849 (1044 выздоровели)
  • г. Киев - 4026 (1230 выздоровели)
  • Киевская обл. - 2078 (867 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 592 (493 выздоровели)
  • Луганская обл. - 66 (42 выздоровели)
  • Львовская обл. - 3227 (644 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 323 (217 выздоровели)
  • Одесская обл. - 1158 (426 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 281 (259 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 2499 (1379 выздоровели)
  • Сумская обл. - 230 (169 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1510 (1033 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 1652 (774 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 577 (435 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 564 (369 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 4082 (1328 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 440 (107 выздоровели).

По данным ЦОЗ, всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 517 995, методом ИФА - 97 935. За минувшие сутки было совершено 18 412 тестов, из них 10 659 исследований методом ПЦР, а также 7753 методом ИФА.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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