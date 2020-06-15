Украина возобновляет авиасообщение с миром: куда можно улететь

В некоторых странах придется отправиться на карантин

В некоторых странах придется отправиться на карантин

pixabay.com

С 15 июня в Украине открывается международное авиасообщение с рядом государств, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

Об этом сообщает RegioNews.

Так, граждане Украины смогут летать рейсами международного авиасообщения в:

- США и Албанию - без ограничений на границе и тестирования.

- Великобританию - по прибытию карантин на 14 дней.

- Турцию - тестирование по прибытию.

С 27 июня будут открыты рейсы в Тунис с прохождением тестирования по прибытию.

Известно, что после улучшения эпидемиологической ситуации в Украине могут рассмотреть возможность открытия границ с Кипром и Черногорией (ситуация будет пересматриваться раз в неделю), а также Грузией и Грецией (с 1 июля).

Страны Европы остаются закрыты для большинства украинцев до июля. Туда можно будет попасть, только если украинцец: имеет близкого родственника, который является гражданином европейской страны, имеет разрешение на проживание или работу в ЕС, едет на сезонную работу и может это подтвердить документом.

Напомним, несмотря на возобновление работы, аэропорт "Борисполь" планирует сократить до конца года 700 работников из-за падения доходов.