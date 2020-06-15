Украина возобновляет авиасообщение с миром: куда можно улететь
С 15 июня в Украине открывается международное авиасообщение с рядом государств, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.
Об этом сообщает RegioNews.
Так, граждане Украины смогут летать рейсами международного авиасообщения в:
- США и Албанию - без ограничений на границе и тестирования.
- Великобританию - по прибытию карантин на 14 дней.
- Турцию - тестирование по прибытию.
С 27 июня будут открыты рейсы в Тунис с прохождением тестирования по прибытию.
Известно, что после улучшения эпидемиологической ситуации в Украине могут рассмотреть возможность открытия границ с Кипром и Черногорией (ситуация будет пересматриваться раз в неделю), а также Грузией и Грецией (с 1 июля).
Страны Европы остаются закрыты для большинства украинцев до июля. Туда можно будет попасть, только если украинцец: имеет близкого родственника, который является гражданином европейской страны, имеет разрешение на проживание или работу в ЕС, едет на сезонную работу и может это подтвердить документом.
Напомним, несмотря на возобновление работы, аэропорт "Борисполь" планирует сократить до конца года 700 работников из-за падения доходов.