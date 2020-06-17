В Кабмине озвучили прогноз развития экономики до 2024 года в случае второй волны коронавируса

При второй волне пандемии мировая экономика войдет в затяжную рецессию

При второй волне пандемии мировая экономика войдет в затяжную рецессию

Фото: из открытых источников

В украинском правительстве назвали сценарии развития экономики страны с учетом возможной второй волны пандемии COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом говорится в проекте прогноза социально-экономического развития на 2021-2024 годы, который публикует "РБК-Украина".

Так, согласно оптимистическому сценарию, страна быстро преодолеет распространение коронавирусной инфекции. Кризисный сценарий предполагает развертывание второй волны распространения коронавирусной инфекции или даже глобального финансово-экономического кризиса.

Кризисный сценарий развития базируется на предположениях относительно развертывания второй волны пандемии в 2021 году, и, как следствие, вхождение мировой экономики в затяжную рецессию.

По этому сценарию прогнозируется падение ВВП в 2021 году на уровне 5-7 процентов с последующим умеренным ростом в среднем за период 2022-2024 годы на уровне 2,5 процента ежегодно (по базовому сценарию на 4,6 процента соответственно).

Ожидается, что менее 50 процентов мигрантов вернутся на работу за пределами Украины. Рынок труда (безработица) будет расти. Прогнозируются низкие объемы инвестиций и потребления, что не позволит выйти на допандемический уровень, а также замедление темпов наращивания объемов экспорта. Дефицит бюджета будет расти.

В то же время, в правительстве отмечают, что вероятность исполнения кризисного сценария маловероятна. Шанс пойти по оптимистическому сценарию считают умеренным (около 30%).

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что согласно разработанной Программы действий Правительства и не смотря на общее падение ВВП на 4,8%, ожидается рост экономики Украины уже во второй половине 2020 года.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует пересмотреть вопрос ношения масок на улицах и усилить ответственность за несоблюдение масочного режима гражданами.