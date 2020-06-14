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Аэропорт "Борисполь" планирует сократить 700 служащих
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14 июня 2020, 11:01 10

Аэропорт "Борисполь" планирует сократить 700 служащих

14 июня 2020, 11:01 10
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15 июня аэродром возобновит свою работу
Фото: DR
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Аэропорт «Борисполь» возобновит работу с понедельника, однако из-за падения доходов планирует сократить до конца года 700 работников.

Об этом заявил директор аэропорта Павел Рябикин, пишет RegioNews.

Через финансовый кризис и падение доходов, вызванное пандемией коронавирус, уже уволено 350 работников, а до конца 2020 года аэропорт планирует сократить в целом 700 служащих.

В кризис мы вошли с количественным составом 3700 человек, на вчерашний день численность составляла 3350 человек. Это была первая волна. Сейчас мы готовим изменение структуры, которая потянет за собой еще сокращение, и планируем в этом году выйти на показатель 3000 работников”, — сказал Рябикин.

Павел Рябикин рассказал также, что с понедельника, 15 июня, в аэропорту в планах 15 регулярных рейсов. Но директор аэропорта не уверен, что все они будут выполняться, потому что компании, которые начали продажу билетов, будут отменять запланированные рейсы.

Опубликовано Международный аэропорт "Борисполь" Суббота, 13 июня 2020 г.

В частности, как подтвердил на видеоконференции директор авиакомпании МАУ Евгений Дыхне, его компания рассматривает возможность прекращения продажи билетов на рейсы до 1 августа из-за низкого спроса.

Напомним, "Бориспольский экспресс" также возобновит работу 15 июня. Количество поездов увеличивать пропорционально количеству авиарейсов.

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