Продление карантина: эропорт "Киев" отменил все международные авиарейсы

Пассажирам советуют внимательно следить за расписанием рейсов

Пассажирам советуют внимательно следить за расписанием рейсов

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Международный аэропорт "Киев" отменяет все регулярные международные авиарейсы в связи с продлением карантина в столице.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на странице в Facebook, передает RegioNews.

Международный аэропорт "Киев" не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина COVID-19 в Киеве, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 392 от 20.05.2020 года", - говорится в сообщении.

Аэропорт советует пассажирам внимательно следить за расписанием рейсов и уточнять информацию у представителей авиакомпаний.

На сайте аэропорта все международные авиарейсы, запланированные на 16 июня, в графике полетов обозначены как отмененные.

Отмечается, что правительственное постановление 392, на которое ссылается аэропорт, не позволяет городам с высоким уровнем заражения, в том числе Киеву, запускать международное авиасообщение до 22 июня.

Напомним, с 15 июня в Украине открывается международное авиасообщение с рядом государств, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

Ранее сообщалось, что несмотря на возобновление работы, аэропорт "Борисполь" планирует сократить до конца года 700 работников из-за падения доходов.