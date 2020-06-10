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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
10 июня 2020, 15:50 9

Дело о нападении на полицейского бывшим заместителем Кличко передали в суд

10 июня 2020, 15:50 9
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Владимир Слончак предстанет перед судом за нанесение телесных повреждений полицейскому
Владимир Слончак предстанет перед судом за нанесение телесных повреждений полицейскому
Фото: скриншот видео
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Прокуратура Киева передала в суд дело в отношении Владимира Слончака, бывшего первого заместителя председателя КГГА Виталия Кличко.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает RegioNews.

Его подозревают в умышленном причинении работнику полиции телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Слончаку грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Сейчас обвинительный акт в отношении мужчины направлен в Соломенский районный суд г.. Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 26 апреля столичные полицейские задержали Слончака, который ударил работника патрульной полиции. В отношении чиновника начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

суд Киев полиция нападение Владимир Слончак
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