Дело о нападении на полицейского бывшим заместителем Кличко передали в суд

Владимир Слончак предстанет перед судом за нанесение телесных повреждений полицейскому

Владимир Слончак предстанет перед судом за нанесение телесных повреждений полицейскому

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает RegioNews.

Его подозревают в умышленном причинении работнику полиции телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Слончаку грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Сейчас обвинительный акт в отношении мужчины направлен в Соломенский районный суд г.. Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 26 апреля столичные полицейские задержали Слончака, который ударил работника патрульной полиции. В отношении чиновника начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.