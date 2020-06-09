Неизвестные напали на врача в Киеве и похитили медоборудование на 290 тысяч

Правоохранители задержали группу мужчин за разбойное нападение

Правоохранители задержали группу мужчин за разбойное нападение

Фото: МВД

В Киеве неизвестные, угрожая ножом, отобрали у врача медицинское оборудование стоимостью 290 тысяч гривен.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в ночь с 8 на 9 июня в полицию позвонил мужчина и сообщил, что на бульваре Тараса Шевченко на него напали неизвестные.

По словам начальника отдела полиции № 4 Шевченковского управления полиции Игоря Падюка, на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа полиции и экипаж патрульных полицейских, которым пострадавший предоставил приметы правонарушителей.

Пострадавший приехал в столицу с целью приобретения дорогостоящего медицинского оборудования, которое отобрали неизвестные. Во время отработки информации на улице Саксаганского мы задержали одного из нападавших, а его сообщников неподалеку Центрального железнодорожного вокзала. Все фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказал Падюк.

По информации полиции, злоумышленники уроженцы города Харькова, Ворзеля и житель Черкасской области, 1975, 1995 по 1992 годов рождения.

Сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции установили, что 45-летний харьковчанин ранее судимый за совершение грабежа. Он в прошлом году освободился из мест лишения свободы и сразу совершил преступление и в настоящее время находится под следствием", - говорится в сообщении полиции.

Известно, что у злоумышленников были изъяты вещественные доказательства и медицинское оборудование, открыто уголовное производство по статье "разбой" Уголовного кодекса. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 9 июня в Киеве правоохранители задержали пьяного парня, который похитил машину посла другого государства и совершил ДТП на Андреевском спуске.