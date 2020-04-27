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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
27 апреля 2020, 08:58 100

Заместителя Кличко задержали за нападение на работника полиции

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27 апреля 2020, 08:58 100
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Вечером 26 апреля столичные полицейские задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, который, как сообщается, ударил сотрудника патрульной полиции
Фото: Киев Оперативный
Вечером 26 апреля столичные полицейские задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, который, как сообщается, ударил сотрудника патрульной полиции

Об этом в Facebook сообщает сообщество "Киев оперативный", передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Льва Толстого в Киеве, когда правоохранители остановили автомобиль Mersedes с выключенными фарами.

За рулем авто находилась депутатка Киевсовета и заместительница председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.

Кроме нее, в автомобиле был заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимир Слончак.

По данным полиции, чиновник вел себя высокомерно и постоянно говорил "и вы знаете кто мы", и "и завтра от вас здесь и следа не будет".

Так, как на его реплики никто не реагировал, он решил выйти из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а затем вообще набросился на него с кулаками. Неадекватного дебошира-заместителя задержали, а милиционеру вызвали скорую и госпитализировали с травмой, - говорится в сообщении.

Известно, что Костенко отказалась от прохождения любых тестов на состояние опьянения, автомобиль был доставлен на штрафплощадку.

Также сообщается, что Слончак ударил инспектора патрульной полиции в лицо. Медики оценивают состояние пострадавшего как стабильное.

На инцидент отреагировал мэр города Виталий Кличко. В своем Telegram-канале он сообщил, что принял решение о Владимире Слончак, как только узнал об инциденте.

О каком именно решении идет речь, Кличко не уточнил, однако добавил, что сегодня оно будет оформлено документально. Кличко также сообщил, что больше информации озвучит во время брифинга в 12:00 дня.

В Отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что в отношении чиновника начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет заключения.

Напомним, в сети появилось видео, которое свидетельствует, что брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Денис Ермак, который замешан в громком скандале с пленками Гео Лероса, вероятно, брал взятки за должности не только деньгами, но и ценными подарками.


Киев полиция задержание КГГА Владимир Слончак
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