Заместителя Кличко задержали за нападение на работника полиции
Об этом в Facebook сообщает сообщество "Киев оперативный", передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Льва Толстого в Киеве, когда правоохранители остановили автомобиль Mersedes с выключенными фарами.
За рулем авто находилась депутатка Киевсовета и заместительница председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.
Кроме нее, в автомобиле был заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимир Слончак.
По данным полиции, чиновник вел себя высокомерно и постоянно говорил "и вы знаете кто мы", и "и завтра от вас здесь и следа не будет".
Так, как на его реплики никто не реагировал, он решил выйти из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а затем вообще набросился на него с кулаками. Неадекватного дебошира-заместителя задержали, а милиционеру вызвали скорую и госпитализировали с травмой, - говорится в сообщении.
Известно, что Костенко отказалась от прохождения любых тестов на состояние опьянения, автомобиль был доставлен на штрафплощадку.
Также сообщается, что Слончак ударил инспектора патрульной полиции в лицо. Медики оценивают состояние пострадавшего как стабильное.
На инцидент отреагировал мэр города Виталий Кличко. В своем Telegram-канале он сообщил, что принял решение о Владимире Слончак, как только узнал об инциденте.
О каком именно решении идет речь, Кличко не уточнил, однако добавил, что сегодня оно будет оформлено документально. Кличко также сообщил, что больше информации озвучит во время брифинга в 12:00 дня.
В Отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что в отношении чиновника начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет заключения.
Напомним, в сети появилось видео, которое свидетельствует, что брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Денис Ермак, который замешан в громком скандале с пленками Гео Лероса, вероятно, брал взятки за должности не только деньгами, но и ценными подарками.
- 15:33 27 апреля Нардеп Ватрас привез помощь Хмельницкой больнице, в которой боролся с COVID-19
- 15:24 27 апреля Взрыв арсенала в Балаклее: бывший заместитель генпрокурора отвергает версию ВСК
- 15:22 27 апреля До конца недели в Украине могут открыть почти 300 рынков
- 15:11 27 апреля Прикарпатье: 761 человек инфицирован COVID-19, 47 летальных случаев
- 15:00 27 апреля В Черновцах откроют продуктовые рынки
- 14:50 27 апреля В Житомире предприниматели пикетировали мэрию с требованием открыть рынки
- 11:42 27 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:41 24 апреля В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
- 16:45 22 апреля Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
- 14:11 23 апреля Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
- 17:41 26 апреля Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники