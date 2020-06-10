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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
10 червня 2020, 15:50 4

Справу про напад на поліцейського ексзаступником Кличка передали до суду

10 червня 2020, 15:50 4
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Володимир Слончак постане перед судом за нанесення тілесних ушкоджень поліцейському
Володимир Слончак постане перед судом за нанесення тілесних ушкоджень поліцейському
Фото: скріншот відео
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Прокуратура Києва передала до суду справу стосовно Володимира Слончака, колишнього першого заступника голови КМДА Віталія Кличка.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва, передає RegioNews.

Його підозрюють в умисному заподіянні працівникові поліції тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків. Слончаку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Наразі обвинувальний акт відносно чоловіка скеровано до Солом’янського районного суду м. Києва для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 26 квітня столичні поліцейські затримали Слончака, який вдарив працівника патрульної поліції. Стосовно чиновника розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

суд Київ поліція напад Володимир Слончак
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