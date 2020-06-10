Справу про напад на поліцейського ексзаступником Кличка передали до суду

Володимир Слончак постане перед судом за нанесення тілесних ушкоджень поліцейському

Володимир Слончак постане перед судом за нанесення тілесних ушкоджень поліцейському

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Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва, передає RegioNews.

Його підозрюють в умисному заподіянні працівникові поліції тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків. Слончаку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Наразі обвинувальний акт відносно чоловіка скеровано до Солом’янського районного суду м. Києва для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 26 квітня столичні поліцейські затримали Слончака, який вдарив працівника патрульної поліції. Стосовно чиновника розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.