Справу про напад на поліцейського ексзаступником Кличка передали до суду
Прокуратура Києва передала до суду справу стосовно Володимира Слончака, колишнього першого заступника голови КМДА Віталія Кличка.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва, передає RegioNews.
Його підозрюють в умисному заподіянні працівникові поліції тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків. Слончаку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Наразі обвинувальний акт відносно чоловіка скеровано до Солом’янського районного суду м. Києва для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 26 квітня столичні поліцейські затримали Слончака, який вдарив працівника патрульної поліції. Стосовно чиновника розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.