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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
10 июня 2020, 14:58 36

В следственном управлении МВД Киева возник пожар в комнате с вещдоками

10 июня 2020, 14:58 36
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Причиной пожара называют поджог
Причиной пожара называют поджог
Фото: kyivoperativ
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В ночь с 9 на 10 июня в помещении главного следственного управления МВД Киева возник пожар.

Об этом сообщает "Киев оперативный", передает RegioNews.

Сегодня, ближе к утру, загорелось здание по адресу Набережное шоссе, 25. "Злые языки" говорят, что горело следственное управление МВД. Проход/проезд был закрыт, поэтому более точно рассмотреть, что именно горит, не удалось", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что пожар произошел в Главном следственном управлении, в частности в комнате с вещественными доказательствами.

По нашей информации, предварительная версия причины пожара на Набережном шоссе, 25, там же находится Главное следственное управление - поджог в комнате с вещественными доказательствами", - сообщили в сообществе "Киев оперативный".

На видео видно, что к зданию приехали пожарные, близко к месту возгорания никого не подпускали. В МВД это событие не комментировали.

Напомним, 9 июня на Днепропетровщине произошел взрыв в одной из многоэтажек Новомосковска.

поджог Киев пожар МВД следствие
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