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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
09 июня 2020, 21:24 6

Во Львове грабители похитили у предпринимателя 4,5 млн грн

09 июня 2020, 21:24 6
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Нападающих удалось задержать сразу после совершения преступления
Нападающих удалось задержать сразу после совершения преступления
Фото: МВД
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9 июня в Сыховском районе Львова злоумышленники напали на предпринимателя и отобрали у него сумку с 4,5 миллионами гривен.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, группа из четырех человек вырвали из рук местного валютчика сумку с деньгами. При этом они использовали баллончик со слезоточивым газом.

Правоохранителям удалось задержать нападавших сразу после совершения преступления, они сопротивлялись полицейским и пытались убежать.

Все они являются местными жителями, один из них ранее был осужден за совершение тяжкого преступления. Во время задержания злоумышленники оказали сопротивление правоохранителям и пытались убежать", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что злоумышленники следили за предпринимателем, который ведет деятельность на территории местного рынка, их действия квалифицированы как разбой.

По информации местного издания "Варта-1", инцидент произошел на улице Хоткевича во дворе жилого дома, где присутствовали дети, также были слышны выстрелы.

Напомним, бывшего руководителя Львовской ОГА подозревают в нанесении ущерба на 7 миллионов.

криминал Львов полиция Разбой
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