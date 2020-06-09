Во Львове грабители похитили у предпринимателя 4,5 млн грн
9 июня в Сыховском районе Львова злоумышленники напали на предпринимателя и отобрали у него сумку с 4,5 миллионами гривен.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины, передает RegioNews.
По информации правоохранителей, группа из четырех человек вырвали из рук местного валютчика сумку с деньгами. При этом они использовали баллончик со слезоточивым газом.
Правоохранителям удалось задержать нападавших сразу после совершения преступления, они сопротивлялись полицейским и пытались убежать.
Все они являются местными жителями, один из них ранее был осужден за совершение тяжкого преступления. Во время задержания злоумышленники оказали сопротивление правоохранителям и пытались убежать", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что злоумышленники следили за предпринимателем, который ведет деятельность на территории местного рынка, их действия квалифицированы как разбой.
По информации местного издания "Варта-1", инцидент произошел на улице Хоткевича во дворе жилого дома, где присутствовали дети, также были слышны выстрелы.
Напомним, бывшего руководителя Львовской ОГА подозревают в нанесении ущерба на 7 миллионов.