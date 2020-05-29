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Суд отправил под арест коллекцию картин Порошенко
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29 мая 2020, 08:49 14

Суд отправил под арест коллекцию картин Порошенко

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29 мая 2020, 08:49 14
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Следователи ГБР пришли в музей с решением суда
Фото: Петр Порошенко в Facebook
Следователи ГБР пришли в музей с решением суда

В Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара", в котором выставлена коллекция картин пятого президента Украины Петра Порошенко, пришли представители Государственного бюро расследований, чтобы арестовать картины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу музея.

"Сотрудники ГБР явились около 13:30. Один из них показал свое удостоверение директору музея Петру Ивановичу Гончару и представился следователем. Он предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко. И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и об уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцией", - говорится в сообщении.

В музее также отмечают, что следователь не сообщил, какие именно действия классифицируются как незаконные, а посоветовал все вопросы отправлять в письменном виде в ГБР. Также не дали сфотографировать или сделать копию самой расписки.

Ранее Петра Порошенко вызвали в ГБР сразу на два допроса: по делу о перемещении через таможенную границу 43 картин, второй касается пленок Деркача.

Напомним, 26 мая пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко вместе с женой Мариной открыл в музее Ивана Гончара выставку картин художников с украинскими корнями из собственной семейной коллекции. Также Петр Порошенко иронично поблагодарил руководителей правоохранительных органов "за ускорение" открытие выставки.

В тот же день Порошенко должен был прийти на допрос в ГБР в деле контрабанды картин, но, по словам адвоката Игоря Голованя, ни сам Порошенко, ни его жена повестки не получали.

После открытия выставки приехали сотрудники ГБР и выломали дверь в музей, применив силу к журналистам и народным депутатам. Силовики штурмовали здание музея, не предоставив никаких разрешительных документов.

Директор музея Гончара обратился в полицию по поводу неправомерных действий сотрудников ГБР.


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