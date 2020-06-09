Законопроект о народовластии: Зеленский хочет закрепить в законе четыре вида референдумов

Текст законопроекта состоит из 13 разделов и 131 статьи

Текст законопроекта состоит из 13 разделов и 131 статьи

Фото: Facebook

Законопроект № 3612 “О народовластии через всеукраинский референдум”, инициированный президентом Украины, предусматривает четыре вида всеукраинского референдума по предмету.

Текст законопроекта обнародован на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Законопроектом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету: 1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; 2) решение вопроса общегосударственного значения; 3) изменение территории Украины; 4) утрата силы закона Украины или отдельных его положений", - говорится в пояснительной записке.

Не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:

противоречащие положениям Конституции Украины, принципам и нормам международного права;

направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

налогов, бюджета, амнистии;

отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.

Ключевой новацией законопроекта, что выделяет его среди других законопроектов, которые регистрировались в Верховной Раде Украины, является определение возможности введения электронных процедур при организации и проведения всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований”, — говорится в пояснительной записке.

Для того, чтобы референдум состоялся, на нем должны будут проголосовать не менее 50% избирателей. Для утверждения вопроса, вынесенного на референдум, его должны поддержать более половины проголосовавших избирателей.

Референдум об изменениях в Конституции и референдум по народной инициативе сможет назначать президент, референдум об изменении территории Украины - Верховная Рада.

Референдум по народной инициативе объявляется по требованию не менее 3 млн избирателей, подписи которых собраны не менее чем в двух третях регионов Украины (включая все области, Киев, Севастополь и АР Крым), не менее 100 000 в каждом из регионов.

Напомним, что принятие законопроекта о референдуме является вторым этапом земельной реформы. На референдум, по словам Зеленского, будут выносить вопрос продажи украинской сельскохозяйственной земли иностранцам.

Ранее сообщалось, что в Раде зарегистрировали законопроект о референдуме.