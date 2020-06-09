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09 июня 2020, 17:39 7

В Киеве на взятке разоблачили арбитражного управляющего

09 июня 2020, 17:39 7
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Чиновник требовал от частного предпринимателя 100 тысяч долларов
Чиновник требовал от частного предпринимателя 100 тысяч долларов
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В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили арбитражного управляющего, причастного к вымогательству денег от предприятия-должника.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным следствия, чиновник требовал $100 тысяч от частного застройщика за отказ от иска на отчуждение имущества и приостановления процесса ликвидации предприятия.

За эти деньги злоумышленник обещал не только отозвать свой иск, но и "уладить" вопрос с судьей Хозяйственного суда. Взятку злоумышленник согласился получать частями.

Задержали управляющего в одном из ресторанов Киева после получения $10 тысяч взятки.

Ранее правоохранители задокументировали факт получения злоумышленником транша в $5 тысяч.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и возможной причастности судьи Хозяйственного суда к коррупционной схеме.

Напомним, сегодня, 9 июня, на взятке в 220 тысяч долларов задержали проректора одного из киевских вузов.

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