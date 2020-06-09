В Киеве на взятке разоблачили арбитражного управляющего
В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили арбитражного управляющего, причастного к вымогательству денег от предприятия-должника.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.
По данным следствия, чиновник требовал $100 тысяч от частного застройщика за отказ от иска на отчуждение имущества и приостановления процесса ликвидации предприятия.
За эти деньги злоумышленник обещал не только отозвать свой иск, но и "уладить" вопрос с судьей Хозяйственного суда. Взятку злоумышленник согласился получать частями.
Задержали управляющего в одном из ресторанов Киева после получения $10 тысяч взятки.
Ранее правоохранители задокументировали факт получения злоумышленником транша в $5 тысяч.
Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и возможной причастности судьи Хозяйственного суда к коррупционной схеме.
Напомним, сегодня, 9 июня, на взятке в 220 тысяч долларов задержали проректора одного из киевских вузов.