ГБР вызвало Порошенко сразу на два допроса

Первый – в деле о контрабанде картин, второй касается пленок Деркача

Фото: страница Петра Порошенко в Facebook

Первый – в деле о контрабанде картин, второй касается пленок Деркача

Оба допроса назначены на пятницу, 29 мая, сообщает пресс-служба ГБР, пишет RegioNews.

В связи с неявкой 26 мая 2020 года, в соответствии с требованиями ст.133, 135 УПК Украины Порошенко П.А. повторно вызывается в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11:00 29 мая 2020 года в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников", – написано в повестке, обнародованной на сайте ГБР.

Кроме этого, Порошенко вызывается в ГБР в тот же день на 12:00 в 12.00 29 мая для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве по "факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам". Речь может идти о прослушивании и записи в 2015 году разговоров Порошенко с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом.

Напомним, 26 мая пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко вместе с женой Мариной открыл в музее Ивана Гончара выставку картин художников с украинскими корнями из собственной семейной коллекции. Также Петр Порошенко иронично поблагодарил руководителей правоохранительных органов "за ускорение" открытие выставки.

В тот же день Порошенко должен был прийти на допрос в ГБР в деле контрабанды картин, но, по словам адвоката Игоря Голованя, ни сам Порошенко, ни его жена повестки не получали.

После открытия выставки приехали сотрудники ГБР и выломали дверь в музей, применив силу к журналистам и народным депутатам. Силовики штурмовали здание музея, не предоставив никаких разрешительных документов.

Директор музея Гончара обратился в полицию по поводу неправомерных действий сотрудников ГБР.

"Евросолидарность" требует срочного созыва комитетов по информационной политике, свободы слова, правоохранительной деятельности по поводу произвола представителей Государственного бюро расследований в Музее им. Ивана Гончара.

Еще раньше, 20 мая, относительно Петра Порошенко открыли дело о государственной измене за пленки внефракционного депутата Андрея Деркача.