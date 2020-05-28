10:50  28 мая
Мустафа Джемилев готовится подать иск в Европейский суд
09:44  28 мая
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 477 новых случаев
08:21  28 мая
Сутки в ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
28 мая 2020, 10:13 20

ГБР вызвало Порошенко сразу на два допроса

Читайте також
українською мовою
28 мая 2020, 10:13 20
Читайте також українською мовою
Первый – в деле о контрабанде картин, второй касается пленок Деркача
Фото: страница Петра Порошенко в Facebook
Первый – в деле о контрабанде картин, второй касается пленок Деркача

Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Украины Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля по двум уголовным производствам.

Оба допроса назначены на пятницу, 29 мая, сообщает пресс-служба ГБР, пишет RegioNews.

В связи с неявкой 26 мая 2020 года, в соответствии с требованиями ст.133, 135 УПК Украины Порошенко П.А. повторно вызывается в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11:00 29 мая 2020 года в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников", – написано в повестке, обнародованной на сайте ГБР.

Кроме этого, Порошенко вызывается в ГБР в тот же день на 12:00 в 12.00 29 мая для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве по "факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам". Речь может идти о прослушивании и записи в 2015 году разговоров Порошенко с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом.

Напомним, 26 мая пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко вместе с женой Мариной открыл в музее Ивана Гончара выставку картин художников с украинскими корнями из собственной семейной коллекции. Также Петр Порошенко иронично поблагодарил руководителей правоохранительных органов "за ускорение" открытие выставки.

В тот же день Порошенко должен был прийти на допрос в ГБР в деле контрабанды картин, но, по словам адвоката Игоря Голованя, ни сам Порошенко, ни его жена повестки не получали.

После открытия выставки приехали сотрудники ГБР и выломали дверь в музей, применив силу к журналистам и народным депутатам. Силовики штурмовали здание музея, не предоставив никаких разрешительных документов.

Директор музея Гончара обратился в полицию по поводу неправомерных действий сотрудников ГБР.

"Евросолидарность" требует срочного созыва комитетов по информационной политике, свободы слова, правоохранительной деятельности по поводу произвола представителей Государственного бюро расследований в Музее им. Ивана Гончара.

Еще раньше, 20 мая, относительно Петра Порошенко открыли дело о государственной измене за пленки внефракционного депутата Андрея Деркача.


ГБР контрабанда Петр Порошенко президент допрос Европейская солидарность госизмена музей Гончара картины пленки Деркача
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"Европейская Солидарность" требует созвать комитеты Верховной Рады из-за событий в музее Гончара
27 мая 2020, 16:14
Председатель Кировоградской ОГА Балонь рассказал, как его назначали на должность
27 мая 2020, 15:37
Глава Николаевского облсовета Москаленко заявила о давлении на нее со стороны СБУ
27 мая 2020, 12:06
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
27 мая 2020, 21:57
В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
24 мая 2020, 14:56
Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
25 мая 2020, 13:00
Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
26 мая 2020, 14:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
"У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
27 мая 2020, 12:00
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Павел Казарин
Иван Галунга
Все блоги »
Алексей Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
28 мая 2020, 13:15
"У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
27 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
Все видео »
Володин Василий
Кандидат на должность главы Киевской областной государственной администрации
Хомко Владимир
Городской голова Ровно
Атрошенко Владислав
Городской голова Чернигова
Все досье »