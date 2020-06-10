Стрельба на Буковине: ранили двух полицейских
Во время разбойного нападения на частный дом в селе Годилов на Буковине злоумышленник ранил двух правоохранителей, которые применили оружие в ответ.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Черновицкой области.
Полицейских с огнестрельными ранениями головы и голени, а также злоумышленника с ранением бедра госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.
Накануне оперативники управления стратегических расследований получили информацию о том, что готовится разбойное нападение на частный дом местного жителя. Во время ее отработки информация подтвердилась.
Выяснилось, что нападавший - 36-летний гражданин другой страны, в 2010 году был приговорен к 11-ти годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области, в том числе и разбойного нападения.
По информации правоохранителей, мужчина мог быть вооружен, поэтому для его задержания привлекли спецподразделение КОРД.
В ночь 9 на 10 июня силовики устроили засаду в доме местного жителя. Нападавший проник в дом через окно подвального помещения.
Когда он услышал фразу: "Работает полиция", сразу попытался скрыться и начал стрелять в спецназовцев, в результате чего двое получили огнестрельные ранения.
Чтобы задержать нападавшего, полицейским пришлось применить оружие: правонарушитель получил ранение бедра.
Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события.
Напомним, в воскресенье, 7 июня в Николаеве произошла стрельба на остановке маршрутки