Стрельба на Буковине: ранили двух полицейских

В Черновицкой области задержали мужчину, который при попытке бегства отстреливался от полицейских

В Черновицкой области задержали мужчину, который при попытке бегства отстреливался от полицейских

Во время разбойного нападения на частный дом в селе Годилов на Буковине злоумышленник ранил двух правоохранителей, которые применили оружие в ответ.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Черновицкой области.

Полицейских с огнестрельными ранениями головы и голени, а также злоумышленника с ранением бедра госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.

Накануне оперативники управления стратегических расследований получили информацию о том, что готовится разбойное нападение на частный дом местного жителя. Во время ее отработки информация подтвердилась.

Выяснилось, что нападавший - 36-летний гражданин другой страны, в 2010 году был приговорен к 11-ти годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области, в том числе и разбойного нападения.

По информации правоохранителей, мужчина мог быть вооружен, поэтому для его задержания привлекли спецподразделение КОРД.

В ночь 9 на 10 июня силовики устроили засаду в доме местного жителя. Нападавший проник в дом через окно подвального помещения.

Когда он услышал фразу: "Работает полиция", сразу попытался скрыться и начал стрелять в спецназовцев, в результате чего двое получили огнестрельные ранения.

Чтобы задержать нападавшего, полицейским пришлось применить оружие: правонарушитель получил ранение бедра.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, в воскресенье, 7 июня в Николаеве произошла стрельба на остановке маршрутки