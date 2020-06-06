В Павлограде полицейские торговали наркотиками, отдел полиции расформировали

Отдел полиции был расформирован после задержания полицейских, которые сотрудничали с преступниками, в том числе торговали наркотиками

Фото: flickr

Отдел полиции был расформирован после задержания полицейских, которые сотрудничали с преступниками, в том числе торговали наркотиками

В городе Павлоград Днепропетровской области работники Нацполиции, ГБР и СБУ разоблачили преступную группировку, которую организовал начальник Павлоградского отдела полиции.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает RegioNews. Злоумышленники запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений. Внутренняя безопасность НПУ, ГБР и СБУ провела следственные действия. Результат расследования - сотрудничество правоохранительных органов с наркоторговцами и другими преступниками. С сегодняшнего дня мы начинаем тотальную отработку региона", - говорится в сообщении. Временным руководителем отделения был назначен начальник Департамента внутренней безопасности Игорь Мартищук. В МВД добавили, что в настоящее время проводится служебная проверка по факту фальсификации служебных материалов, также будет сформирована новая команда, проверку пройдут около 500 работников Павлоградского отдела и его четырех подразделений. Напомним, 2 июня в Киеве разоблачили нарколабораторию, где ежемесячно изготовляли около 30 килограммов наркотиков.

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