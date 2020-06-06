В Павлограде полицейские торговали наркотиками, отдел полиции расформировали
В городе Павлоград Днепропетровской области работники Нацполиции, ГБР и СБУ разоблачили преступную группировку, которую организовал начальник Павлоградского отдела полиции.
Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает RegioNews.
Злоумышленники запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений.
Внутренняя безопасность НПУ, ГБР и СБУ провела следственные действия. Результат расследования - сотрудничество правоохранительных органов с наркоторговцами и другими преступниками. С сегодняшнего дня мы начинаем тотальную отработку региона", - говорится в сообщении.
Временным руководителем отделения был назначен начальник Департамента внутренней безопасности Игорь Мартищук.
В МВД добавили, что в настоящее время проводится служебная проверка по факту фальсификации служебных материалов, также будет сформирована новая команда, проверку пройдут около 500 работников Павлоградского отдела и его четырех подразделений.
Напомним, 2 июня в Киеве разоблачили нарколабораторию, где ежемесячно изготовляли около 30 килограммов наркотиков.
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