Суд арестовал трех напавших на полицейских в Харьковской области

4 июня полиция задержала пятерых членов общественной организации

Фото: МВД

4 июня полиция задержала пятерых членов общественной организации

Киевский районный суд Харькова отправил под арест на 60 дней с правом внесения залога в размере 420 тыс. грн двух участников вооруженного конфликта с правоохранителями, который состоялся 4 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Еще один участник конфликта был помещен под домашний арест.

Суд избрал меру пресечения еще трем участникам вооруженного конфликта с правоохранителями в Харьковской области. Злоумышленники, 42 и 38 лет, арестованы на 60 суток с правом внесения залога в размере 420 тыс. грн. 34-летний мужчина помещен под круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что продолжается досудебное расследование. Вечером 5 июня суд арестовал двух других участников общественной организации на 60 суток без права залога.

Известно, что 4 июня полиция задержала пятерых членов общественной организации "POTON", которые напали на машину с правоохранителями в поселке Сороковое Краснокутского района Харьковской области в среду вечером.

Подозреваемые члены общественной организации утверждают, что они боролись с незаконной вырубкой леса и с этой целью создали так называемую "Слобожанскую Сечь". Они также заявляют, что инцидент произошел из-за слежки за ними со стороны полицейских без опознавательных знаков на гражданском авто.

Напомним, 4 июня в Краснокутском районе Харьковской области правоохранители задержали участников общественной организации, которые окружили автомобиль работников полиции, угрожали им и стреляли в авто.