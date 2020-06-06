Суд арестовал трех напавших на полицейских в Харьковской области
Киевский районный суд Харькова отправил под арест на 60 дней с правом внесения залога в размере 420 тыс. грн двух участников вооруженного конфликта с правоохранителями, который состоялся 4 июня.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает RegioNews.
Еще один участник конфликта был помещен под домашний арест.
Суд избрал меру пресечения еще трем участникам вооруженного конфликта с правоохранителями в Харьковской области. Злоумышленники, 42 и 38 лет, арестованы на 60 суток с правом внесения залога в размере 420 тыс. грн. 34-летний мужчина помещен под круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении.
Также в полиции отметили, что продолжается досудебное расследование. Вечером 5 июня суд арестовал двух других участников общественной организации на 60 суток без права залога.
Известно, что 4 июня полиция задержала пятерых членов общественной организации "POTON", которые напали на машину с правоохранителями в поселке Сороковое Краснокутского района Харьковской области в среду вечером.
Подозреваемые члены общественной организации утверждают, что они боролись с незаконной вырубкой леса и с этой целью создали так называемую "Слобожанскую Сечь". Они также заявляют, что инцидент произошел из-за слежки за ними со стороны полицейских без опознавательных знаков на гражданском авто.
Напомним, 4 июня в Краснокутском районе Харьковской области правоохранители задержали участников общественной организации, которые окружили автомобиль работников полиции, угрожали им и стреляли в авто.
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