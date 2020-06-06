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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
06 червня 2020, 13:19 11

У Павлограді поліцейські торгували наркотиками, відділ поліції розформували

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06 червня 2020, 13:19 11
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Відділ поліції було розформовано після затримання поліцейських, які співпрацювали зі злочинцями, в тому числі торгували наркотиками
Фото: flickr
Відділ поліції було розформовано після затримання поліцейських, які співпрацювали зі злочинцями, в тому числі торгували наркотиками

У місті Павлоград Дніпропетровської області працівники Нацполіції, ДБР та СБУ викрили злочинне угруповання, яке організував начальник Павлоградського відділу поліції.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає RegioNews.

Зловмисники залякували й катували підозрюваних для отримання "потрібних" показань, фабрикували штучні докази для подальшого виявлення і швидкого розслідування неіснуючих злочинів.

Внутрішня безпека НПУ, ДБР та СБУ провела слідчі дії. Результат розслідування – співпраця правоохоронців з наркоторговцями та іншими злочинцями. З сьогоднішнього дня ми починаємо тотальне відпрацювання регіону", - йдеться в повідомленні.

Тимчасовим керівником відділку було призначено начальника Департаменту внутрішньої безпеки Ігоря Мартищука.

В МВС додали, що наразі проводиться службова перевірка за фактом фальсифікації службових матеріалів, також буде сформовано нову команду, перевірку пройдуть близько 500 працівників Павлоградського відділу та його чотирьох підрозділів.

Нагадаємо, 2 червня у Києві викрили нарколабораторію, де щомісяця виготовляли близько 30 кілограмів наркотиків.


наркотики поліція МВС Дніпро Павлоград
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