У Павлограді поліцейські торгували наркотиками, відділ поліції розформували

У Павлограді поліцейські торгували наркотиками, відділ поліції розформували
У місті Павлоград Дніпропетровської області працівники Нацполіції, ДБР та СБУ викрили злочинне угруповання, яке організував начальник Павлоградського відділу поліції.
Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає RegioNews.
Зловмисники залякували й катували підозрюваних для отримання "потрібних" показань, фабрикували штучні докази для подальшого виявлення і швидкого розслідування неіснуючих злочинів.
Внутрішня безпека НПУ, ДБР та СБУ провела слідчі дії. Результат розслідування – співпраця правоохоронців з наркоторговцями та іншими злочинцями. З сьогоднішнього дня ми починаємо тотальне відпрацювання регіону", - йдеться в повідомленні.
Тимчасовим керівником відділку було призначено начальника Департаменту внутрішньої безпеки Ігоря Мартищука.
В МВС додали, що наразі проводиться службова перевірка за фактом фальсифікації службових матеріалів, також буде сформовано нову команду, перевірку пройдуть близько 500 працівників Павлоградського відділу та його чотирьох підрозділів.
Нагадаємо, 2 червня у Києві викрили нарколабораторію, де щомісяця виготовляли близько 30 кілограмів наркотиків.
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