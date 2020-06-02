В Киеве накрыли нарколабораторию с товаром на два миллиона

В лаборатории нашли 630 кг сырья для изготовления метадона

В лаборатории нашли 630 кг сырья для изготовления метадона

Полицейские выявили нарколабораторию, где ежемесячно производили около 30 килограммов наркотиков

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.

Оперативники обнаружили 630 килограммов прекурсоров для изготовления метадона, а также килограмм готового наркотика. По ценам "черного" рынка общая стоимость изъятого составляет около 2,4 млн грн.

Кроме того, полицейские изъяли пистолет, гранату и патроны.

Напомним: в конце апреля полицейские задержали членов организованной преступной группы, которые наладили изготовление и сбыт в особо крупных размерах наркотического средства метадон и психотропных веществ. Во время проведения обысков правоохранители обнаружили две мощные нарколаборатории по изготовлению метадона.

На прошлой неделе обнаружили третью нарколабораторию и два состава, которые организовали и использовали задержанные наркодельцы.

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