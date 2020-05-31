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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
31 мая 2020, 15:59 23

Двое нардепов от "Слуги народа" объявили о намерении баллотироваться в мэры Киева

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31 мая 2020, 15:59 23
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Местные выборы состоятся в конце октября 2020 года
Фото: Facebook
Местные выборы состоятся в конце октября 2020 года

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и Александр Ткаченко 31 мая заявили, будут баллотироваться на пост мэра Киева.

Об этом они оба рассказали в Facebook, передает RegioNews.

В частности нардеп Александр Дубинский опубликовал на ролик ко Дню Киева и заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру в праймериз партии "Слуга народа" на выборах мэра города.

Нардеп Александр Ткаченко в своем видеообращении также подтвердил свое намерение участвовать в праймериз "Слуги народа". Свою кандидатуру он аргументировал тем, что родился и вырос в Киеве.

Ранее действующий мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил намерение во второй раз баллотироваться на должность городского головы столицы, сообщалось, что он уже сформировал предвыборный штаб.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время местных выборов будет поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа".

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" провели сбор подписей под обращением к президенту с просьбой провести праймериз среди потенциальных кандидатов в мэры Киева.


Киев Слуга народа Александр Дубинский Местные выборы Александр Ткаченко
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