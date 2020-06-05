Местные выборы: в крупных городах хотят ввести онлайн-голосование

Для этого создадут специальный портал

Фото: flickr

Для этого создадут специальный портал

Во время местных выборов, которые в Украине запланированы на 25 октября, правительство планирует протестировать формат онлайн-голосования за кандидатов.

Об этом в интервью изданию LB.ua сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в октябре министерство планирует запустить специальный портал, где можно будет проголосовать онлайн за своего кандидата на местных выборах. Проголосовать можно будет также и на избирательных участках.

Мы готовим голосование на выборах в октябре, хотим запустить портал, где будет возможность проголосовать за своего кандидата. Но это будет не вместо голосования, а просто моделирование. То есть ты проголосовал на участке, а потом пошел домой и проголосовал онлайн. Мы хотим показать людям, как это будет выглядеть, как нужно будет регистрироваться, как можно изменить свой выбор в течение всего дня", - сказал министр.

Федоров отметил, что тестировать формат онлайн-голосования на местных выборах будут только в крупных городах.

Напомним, местные выборы намечены на 25 октября, карантин будет действовать до конца апреля, а о проведении выборов объявят в середине лета.