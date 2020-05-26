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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
26 мая 2020, 14:18 19

"Европейская солидарность" победит на выборах в киевский городской совет – SOCIS

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26 мая 2020, 14:18 19
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Респонденты хотят видеть в Киевсовете также "УДАР", "Слуг народа", "Батькивщину" и "ОПЗЖ"
Фото: Александр Клименко
Респонденты хотят видеть в Киевсовете также "УДАР", "Слуг народа", "Батькивщину" и "ОПЗЖ"

Компания SOCIS обнародовала социологическое исследование, согласно которому на выборах в киевский городской совет победит партия "Европейская Солидарность", за которую готовы проголосовать 20,8% опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные исследований Центра социальных и маркетинговых исследований Socis, пишет RegioNews.

За "Европейской Солидарностью" идет партия "Слуга народа" (18,2%), далее партия "УДАР" Виталия Кличко (13,3%), ВО "Батькивщина" (9%) и ОПЗЖ (8,8%).

Очень значительно упала партия "Слуга народа", почти вдвое, поскольку в октябре 2019 года было 37% было у "Слуги народа", а сейчас уже всего 18%. То есть можно отметить значительное падение в Киеве "Слуги народа" и рост "Европейской Солидарности", - отметили социологи.

На выборах мэра Киева тройка лидеров по версии SOCIS выглядит так: Виталий Кличко (41,1%), Андрей Пальчевский (8,8%), Сергей Притула (8,0%).

Читайте также: Кличко и Тищенко лидируют в рейтингах кандидатов в мэры Киева – Береза


выборы партии Киев рейтинг Слуга народа ОПЗЖ горсовет Батькивщина УДАР Европейская солидарность
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