"Европейская солидарность" победит на выборах в киевский городской совет – SOCIS
Компания SOCIS обнародовала социологическое исследование, согласно которому на выборах в киевский городской совет победит партия "Европейская Солидарность", за которую готовы проголосовать 20,8% опрошенных.
Об этом свидетельствуют данные исследований Центра социальных и маркетинговых исследований Socis, пишет RegioNews.
За "Европейской Солидарностью" идет партия "Слуга народа" (18,2%), далее партия "УДАР" Виталия Кличко (13,3%), ВО "Батькивщина" (9%) и ОПЗЖ (8,8%).
Очень значительно упала партия "Слуга народа", почти вдвое, поскольку в октябре 2019 года было 37% было у "Слуги народа", а сейчас уже всего 18%. То есть можно отметить значительное падение в Киеве "Слуги народа" и рост "Европейской Солидарности", - отметили социологи.
На выборах мэра Киева тройка лидеров по версии SOCIS выглядит так: Виталий Кличко (41,1%), Андрей Пальчевский (8,8%), Сергей Притула (8,0%).
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