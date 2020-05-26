"Европейская солидарность" победит на выборах в киевский городской совет – SOCIS

Об этом свидетельствуют данные исследований Центра социальных и маркетинговых исследований Socis , пишет RegioNews.

За "Европейской Солидарностью" идет партия "Слуга народа" (18,2%), далее партия "УДАР" Виталия Кличко (13,3%), ВО "Батькивщина" (9%) и ОПЗЖ (8,8%).

Очень значительно упала партия "Слуга народа", почти вдвое, поскольку в октябре 2019 года было 37% было у "Слуги народа", а сейчас уже всего 18%. То есть можно отметить значительное падение в Киеве "Слуги народа" и рост "Европейской Солидарности", - отметили социологи.