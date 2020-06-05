Буду идти в мэры от "УДАРа": Кличко ответил "Євросолидарности"

Он заявил, что готов сотрудничать со всеми демократическими силами

Фото: КГГА

Он заявил, что готов сотрудничать со всеми демократическими силами

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил партию "Европейская солидарность" за предложение выдвинуть его во время местных выборов на должность мэра Киева, но отказался от предложения.

Об этом он сообщил в Telegram, передает RegioNews.

Я почитал в СМИ заявление партии "Европейская солидарность" о готовности выдвинуть мою кандидатуру на должность мэра Киева. Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы "УДАР", которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности", - сказал Кличко.

Он заявил, что будет выдвигаться в мэры от партии "УДАР Виталия Кличко", а также пообещал повести команду "УДАР" на местных выборах.

Ради защиты интересов местного самоуправления, интересов граждан, мы будем готовы сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно. И работать в будущем Киевсовете над изменениями в столице. И над изменениями в стране в других советах", - добавил Кличко.

Напомним, 5 июня партия "Европейская Солидарность" заявила о готовности поддержать Виталия Кличко во время выборов на должность мэра Киева и выдвинуть его кандидатом от своего имени.