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29 мая 2020, 17:42 4

Виталий Кличко подтвердил участие в выборах мэра Киева

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29 мая 2020, 17:42 4
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Кличко официально заявит об участии в выборах в сроки, определенные законом
Кличко официально заявит об участии в выборах в сроки, определенные законом

Действующий мэр Киева Виталий Кличко подтвердил намерение во второй раз баллотироваться на должность городского головы столицы.

Об этом он рассказал в интервью Радио НВ, пишет RegioNews.

...могу сказать предварительно. Да, я буду принимать участие в местных выборах. Я буду просить киевлян дать мне возможность реализовать начатые проекты. [...] нам еще надо много сделать, чтобы мы соответствовали ключевым стандартам европейского города, что касается и жизни, и отдыха, и внешнего вида города", — сказал Кличко.

Он также анонсировал ребрендинг партии "УДАР", которая пойдет на выборы обновленной.

Есть мысли, что нужно сделать ребрендинг очень известного бренда "УДАР". В ближайшие времена мы уже определимся и представим избирателям программу, ключевые принципы", — отметил Кличко.

Напомним, Кличко уже сформировал свой предвыборный штаб.

Также сегодня Мэр Киева Кличко отреагировал на скандал с "Аркадой"


Виталий Кличко Киев мер выборы Кандидат УДАР
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