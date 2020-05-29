Виталий Кличко подтвердил участие в выборах мэра Киева

Кличко официально заявит об участии в выборах в сроки, определенные законом

Кличко официально заявит об участии в выборах в сроки, определенные законом

Действующий мэр Киева Виталий Кличко подтвердил намерение во второй раз баллотироваться на должность городского головы столицы.

Об этом он рассказал в интервью Радио НВ, пишет RegioNews.

...могу сказать предварительно. Да, я буду принимать участие в местных выборах. Я буду просить киевлян дать мне возможность реализовать начатые проекты. [...] нам еще надо много сделать, чтобы мы соответствовали ключевым стандартам европейского города, что касается и жизни, и отдыха, и внешнего вида города", — сказал Кличко.

Он также анонсировал ребрендинг партии "УДАР", которая пойдет на выборы обновленной.

Есть мысли, что нужно сделать ребрендинг очень известного бренда "УДАР". В ближайшие времена мы уже определимся и представим избирателям программу, ключевые принципы", — отметил Кличко.

Напомним, Кличко уже сформировал свой предвыборный штаб.