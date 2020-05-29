Виталий Кличко подтвердил участие в выборах мэра Киева
Действующий мэр Киева Виталий Кличко подтвердил намерение во второй раз баллотироваться на должность городского головы столицы.
Об этом он рассказал в интервью Радио НВ, пишет RegioNews.
...могу сказать предварительно. Да, я буду принимать участие в местных выборах. Я буду просить киевлян дать мне возможность реализовать начатые проекты. [...] нам еще надо много сделать, чтобы мы соответствовали ключевым стандартам европейского города, что касается и жизни, и отдыха, и внешнего вида города", — сказал Кличко.
Он также анонсировал ребрендинг партии "УДАР", которая пойдет на выборы обновленной.
Есть мысли, что нужно сделать ребрендинг очень известного бренда "УДАР". В ближайшие времена мы уже определимся и представим избирателям программу, ключевые принципы", — отметил Кличко.
Напомним, Кличко уже сформировал свой предвыборный штаб.
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