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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
03 июня 2020, 16:14 15

В Украине планируют ввести электронную трудовую книжку

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03 июня 2020, 16:14 15
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Это позволит назначать пенсии автоматически
Фото: flickr
Это позволит назначать пенсии автоматически

Кабинет министров предлагает на рассмотрение парламента проект закона, который позволит заменить бумажные трудовые книжки на электронные.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 3 июня, передает RegioNews.

Предполагается, что закон позволит назначать пенсии через личный электронный кабинет на веб-портале е-услуг Пенсионного фонда без заявления гражданина.

Кроме того, его принятие упростит доступ к получению информации о приобретенном стаже для назначения выплат.

Мы хотим предложить изменения, которые позволят запускать полноценную работу электронных трудовых книжек. Это означает меньше бумаги, меньше бюрократии, меньше ненужного документооборота", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что законопроект будет доработан в течение дня, затем Правительство передаст его в Верховную Раду.

Напомним, в Киеве общественный транспорт окончательно переходит на электронный билет с 1 июля этого года.


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