В Украине планируют ввести электронную трудовую книжку
Кабинет министров предлагает на рассмотрение парламента проект закона, который позволит заменить бумажные трудовые книжки на электронные.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 3 июня, передает RegioNews.
Предполагается, что закон позволит назначать пенсии через личный электронный кабинет на веб-портале е-услуг Пенсионного фонда без заявления гражданина.
Кроме того, его принятие упростит доступ к получению информации о приобретенном стаже для назначения выплат.
Мы хотим предложить изменения, которые позволят запускать полноценную работу электронных трудовых книжек. Это означает меньше бумаги, меньше бюрократии, меньше ненужного документооборота", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль отметил, что законопроект будет доработан в течение дня, затем Правительство передаст его в Верховную Раду.
Напомним, в Киеве общественный транспорт окончательно переходит на электронный билет с 1 июля этого года.
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