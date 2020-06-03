Кабмин осуществил ряд кадровых назначений в министерствах и ведомствах

Также в Верховную Раду было внесено представление об увольнении Вадима Пристайко

Фото: Кабмін

Также в Верховную Раду было внесено представление об увольнении Вадима Пристайко

Во время заседания 3 июня Кабинет министров назначил ряд заместителей для руководителей министерств и государственных предприятий.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews. В частности, первым заместителем Министра здравоохранения стала Ирина Садовьяк, заместителем Министра по делам ветеранов назначен Игорь Безкаравайный, а председателем Государственного агентства водных ресурсов стал Алексей Кузьменков. Должность заместителя председателя Государственной таможенной службы будут занимать Суворов Владислав и Андрей Павловский. Заместителем Министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации стал Ярослав Кучер. Временно исполнять обязанности генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина" будет Александр Пономаренко. Ольгу Буславец оставили временно исполнять обязанности министра энергетики. С должности первого заместителя председателя Государственной архивной службы был уволен Иван Кисиль. Также в Верховной Раде зарегистрировано представление об увольнении с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко и назначении на эту должность Ольги Стефанишиной. Напомним, Кабинет министров планирует возобновить внутренние авиационные перелеты с 5 июня, а зарубежные - с 15 июня.

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