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Изнасилование в Кагарлыке: Геращенко прокомментировал возможность отставки Авакова
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26 мая 2020, 12:04 121

Изнасилование в Кагарлыке: Геращенко прокомментировал возможность отставки Авакова

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26 мая 2020, 12:04 121
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По словам Геращенко, до Майдана подобные действия просто скрывали
Фото: из открытых источников
По словам Геращенко, до Майдана подобные действия просто скрывали

Заместитель главы МВД Антон Геращенко не видит оснований для отставки министра Арсена Авакова из-за событий в Кагарлыке, где полицейские пытали и изнасиловали 26-летнюю девушку.

Об этом он рассказал в эфире "1+1", передает RegioNews.

В данном случае решение необоснованно, поскольку мы строим систему, которая реагирует на подобного рода события. Шесть лет назад до Майдана подобного рода вещи просто скрывали. У нас же позиция - и это как раз результат работы министра внутренних дел - полная нетерпимость к пыткам и насилию", - сказал Геращенко.

Он уверяет, что уволенные полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима, которые избили и изнасиловали женщину в Кагарлыке, понесут справедливое наказание.

Впереди их ждет суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок", — добавил замглавы МВД.

Геращенко сообщил, что они работали в полиции несколько лет и пришли после переаттестации. Однако, массовая переаттестация полицейских по всей стране в связи с событиями в Кагарлыке проводиться не будет.

Начальник отделения точно работать не будет. Всегда есть доля вины на руководителе. Значит он создал такие условия, при которых его подопечные решили, что могут насиловать и им за это ничего не будет", – заявил Геращенко.

Он также рассказал, что реакция правоохранителей на сообщения о насилии и пытках в Кагарлицком отделении полиции была молниеносной.

Как ранее сообщалось, 25 мая в городе Кагарлык Киевской области задержали двух полицейских по факту изнасилования и избиения женщины.

После проведенной проверки было подтверждено причастность полицейских к ее избиению и изнасилованию. Накануне женщину доставили в райотдел "для дачи объяснений по поводу кражи имущества".

Впоследствии стали известны имена преступников, ими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их подозревают в пытках и издевательствах.

В ночь с 23 на 24 мая 2020 года оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля: надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Бывшие полицейские задержаны и находятся в СИЗО. Начато уголовное производство по ст. 152 Уголовного кодекса Украины.


полиция МВД происшествия изнасилование Антон Геращенко
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