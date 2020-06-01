Депутаты заслушают Авакова на часе вопросов к правительству

Авакова заслушают через события в Кагарлыке и Броварах

Фото: Ракурс

Авакова заслушают через события в Кагарлыке и Броварах

Парламентарии заслушают отчет министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в пятницу, 5 июня, во время "часа вопросов к правительству".

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