Депутаты заслушают Авакова на часе вопросов к правительству
Парламентарии заслушают отчет министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в пятницу, 5 июня, во время "часа вопросов к правительству".
Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины, пишет RegioNews.
Участники заседания приняли решение в пятницу, 5 июня, во время "часа вопросов к Правительству" заслушать Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Верховной Раде хотят заслушать Авакова за изнасилование в Кагарлыке и перестрелку в Броварах.
Возможность отставки Арсена Авакова прокомментировал Антон Геращенко.
Также депутаты фракции "Голос" инициировали сбор подписей за отставку Арсена Авакова.
На заседании фракции "Слуги народа" будет поднят вопрос о возможной отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.
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