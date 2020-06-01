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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
01 июня 2020, 13:55 36

Депутаты заслушают Авакова на часе вопросов к правительству

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01 июня 2020, 13:55 36
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Авакова заслушают через события в Кагарлыке и Броварах
Фото: Ракурс
Авакова заслушают через события в Кагарлыке и Броварах

Парламентарии заслушают отчет министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в пятницу, 5 июня, во время "часа вопросов к правительству".

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины, пишет RegioNews.

Участники заседания приняли решение в пятницу, 5 июня, во время "часа вопросов к Правительству" заслушать Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде хотят заслушать Авакова за изнасилование в Кагарлыке и перестрелку в Броварах.

Возможность отставки Арсена Авакова прокомментировал Антон Геращенко.

Также депутаты фракции "Голос" инициировали сбор подписей за отставку Арсена Авакова.

На заседании фракции "Слуги народа" будет поднят вопрос о возможной отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.


Арсен Аваков отставка нардепы Верховная Рада депутат Кагарлык Бровары
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