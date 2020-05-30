В "Слуге народа" рассмотрят вопрос возможной отставки Авакова

Заседании фракции пройдет в понедельник, 1 июня

Фото: МВД

Заседании фракции пройдет в понедельник, 1 июня

На заседании фракции "Слуги народа" будет поднят вопрос о возможной отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Откровенно, позиции еще не сформированы - мы на фракции еще не обсуждали, у нас заседание состоится в понедельник вечером, как раз после заседания профильного комитета. Мы, конечно, это будем обсуждать", - сказал Монастырский.

По его словам, при принятии решения "слуги народа" будут руководствоваться прежде всего действенностью расследований недавних резонансных дел — стрельбы в Броварах и изнасилования полицейскими женщины в Кагарлыке.

"Я сторонник того, что в этих случаях надо рассмотреть и причины, которые привели к этим случаям, и реакции соответствующих органов на эту ситуацию. То есть были ли факты сокрытия доказательств по этим делам, насколько было содействие и каким быстрым было расследование. Я думаю, что это будет ключевым в оценке и эффективности, в том числе руководства Национальной полиции и профильного министерства", - добавил Монастырский.

Напомним, в ночь на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.