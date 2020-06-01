В "Голосе" инициируют сбор подписей за отставку Авакова

Вопрос отставки Авакова подняли на согласительном совете парламента

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Вопрос отставки Авакова подняли на согласительном совете парламента

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Ярослав Железняк, пишет RegioNews.

Мы требуем отставки главы Министерства внутренних дел арсена Авакова, и мы будем инициировать сбор подписей, чтобы за этим документом вынести этот вопрос на рассмотрение. Если у большинства нет желания поддерживать такое предложение, то давайте хотя бы вынесем вопрос на час вопросов к правительству", - заявил Железнякна заседании согласительного совета парламента.

Отставка Авакова, рассмотрение программы правительства и спасение бюджета. Вот, чего мы ожидаем от Верховной Рады на этой неделе: ... Опубликовано Голос Понедельник, 1 июня 2020 г.

В ответ на заявление депутата фракции "Голос" спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что сбор подписей и принятие кадрового решения по его итогам невозможно с точки зрения законодательства, передает Интерфакс-Украина.

в Отношении сбора подписей за того или иного министра, то, увы, на сегодня это не предусмотрено украинским законодательством, и именно вы были автором законопроекта, который, возможно, это урегулирует", - заявил Разумков.

Напомним, фракция "Голос" заявила, что будет требовать отставки министра внутренних дел Арсена Авакова после резонансного изнасилования в Кагарлыке и перестрелки в Броварах.