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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
01 июня 2020, 13:33 6

В "Голосе" инициируют сбор подписей за отставку Авакова

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01 июня 2020, 13:33 6
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Вопрос отставки Авакова подняли на согласительном совете парламента
Фото: facebook.com/GolosZmin/photos
Вопрос отставки Авакова подняли на согласительном совете парламента

Народные депутаты, члены фракции "Голос" начинают сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Ярослав Железняк, пишет RegioNews.

Мы требуем отставки главы Министерства внутренних дел арсена Авакова, и мы будем инициировать сбор подписей, чтобы за этим документом вынести этот вопрос на рассмотрение. Если у большинства нет желания поддерживать такое предложение, то давайте хотя бы вынесем вопрос на час вопросов к правительству", - заявил Железнякна заседании согласительного совета парламента.

Отставка Авакова, рассмотрение программы правительства и спасение бюджета. Вот, чего мы ожидаем от Верховной Рады на этой неделе: ...

Опубликовано Голос Понедельник, 1 июня 2020 г.

В ответ на заявление депутата фракции "Голос" спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что сбор подписей и принятие кадрового решения по его итогам невозможно с точки зрения законодательства, передает Интерфакс-Украина.

в Отношении сбора подписей за того или иного министра, то, увы, на сегодня это не предусмотрено украинским законодательством, и именно вы были автором законопроекта, который, возможно, это урегулирует", - заявил Разумков.

Напомним, фракция "Голос" заявила, что будет требовать отставки министра внутренних дел Арсена Авакова после резонансного изнасилования в Кагарлыке и перестрелки в Броварах.


Арсен Аваков Голос депутат нардепы отставка МВД сбор подписей
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