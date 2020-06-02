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02 июня 2020, 12:49 14

Никаких наличных: киевский транспорт окончательно переходит на е-билет

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02 июня 2020, 12:49 14
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Электронный билет введут уже скоро - с 1 июля
Фото: из открытых источников
Электронный билет введут уже скоро - с 1 июля

В Киеве общественный транспорт окончательно переходит на электронный билет. Названа дата такого перехода - 1 июля этого года. С этого числа оплатить поездку можно будет проездной картой, картой метро (в метрополитене), банковской картой или разовым билетом с QR-кодом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал киевского метрополитена.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно будет с помощью:

  • KyivSmartCard
  • Картой метро (до 31.03.2021)
  • Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы (в желтых турникетах в метро) мобильных приложений Google Pay, Apple Pay или KyivSmartСard
  • Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным)
  • Электронный билет можно приобрести в приложении или Т-киосках.

Напомним, 1 июня в рамках отмены ограничений и перехода к адаптивному карантина начал работать Центральный железнодорожный вокзал Киева.

Ранее сообщалось, что с 1 июня "Укрзализныця" возобновляет работу электричек в 10 областях. Первые поезда уже начали курсировать по стране.


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