Никаких наличных: киевский транспорт окончательно переходит на е-билет
Электронный билет введут уже скоро - с 1 июля
Электронный билет введут уже скоро - с 1 июля
В Киеве общественный транспорт окончательно переходит на электронный билет. Названа дата такого перехода - 1 июля этого года. С этого числа оплатить поездку можно будет проездной картой, картой метро (в метрополитене), банковской картой или разовым билетом с QR-кодом.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал киевского метрополитена.
Оплатить проезд в общественном транспорте можно будет с помощью:
- KyivSmartCard
- Картой метро (до 31.03.2021)
- Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы (в желтых турникетах в метро) мобильных приложений Google Pay, Apple Pay или KyivSmartСard
- Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным)
- Электронный билет можно приобрести в приложении или Т-киосках.
Напомним, 1 июня в рамках отмены ограничений и перехода к адаптивному карантина начал работать Центральный железнодорожный вокзал Киева.
Ранее сообщалось, что с 1 июня "Укрзализныця" возобновляет работу электричек в 10 областях. Первые поезда уже начали курсировать по стране.
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