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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
02 червня 2020, 14:56 4

"Мінеру" мосту Метро повідомили про підозру, йому загрожує до 8 років

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02 червня 2020, 14:56 4
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Зброї чи вибухівки у нього не виявили
Фото: прокуратура
Зброї чи вибухівки у нього не виявили

Чоловікові, який 1 червня погрожував підірвати міст Метро у Києві, слідчі Дніпровського управління поліції повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, передає RegioNews.

За даними прокуратури, відкрито кримінальне провадження і триває досудове розслідування.

Правопорушником виявився мешканець Київської області, 1988 року народження. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки)", - йдеться в повідомленні.

Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Правоохоронці зазначають, що зі слів затриманого, він "замінував" міст з метою привернення уваги до проблем у його житті.

Внаслідок події та у ході затримання підозрюваного ніхто не постраждав. Наразі до Дніпровського районного суду м. Києва готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, 1 червня близько 14:00 до служби 102 надійшла інформація про замінування мосту Метро. Патрульні перекрили рух через міст в обох напрямках, викликали на місце слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та інші служби. Через загрозу вибуху столичний метрополітен закрив 4 станції метро. Пізніше його затримали.


суд метро Київ мінування прокуратура міст
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