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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 июня 2020, 20:57 10

Меньше чем за сутки камеры зафиксировали более 35 тысяч нарушений ПДД

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01 июня 2020, 20:57 10
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Видеофиксация работает на наиболее загруженных участках
Фото: flickr
Видеофиксация работает на наиболее загруженных участках

За первый день работы система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Киеве и Киевской области зафиксировала 35 тысяч случаев превышения скорости.

Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, передает RegioNews.

По состоянию на 17:00 имеем более 35 тысяч нарушений скорости, зафиксированных в автоматическом режиме", - написал он.

Билошицкий добавил, что более 5600 нарушений уже проработаны и по ним приняты решения.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, водитель автомобиля BMW, который проехал 3 камеры подряд со скоростью 208 км/ч, получит три штрафа.

Напомним, с 1 июня в Украине заработали первые 50 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.


Киев нарушения ПДД МВД правила
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