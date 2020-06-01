Меньше чем за сутки камеры зафиксировали более 35 тысяч нарушений ПДД

Видеофиксация работает на наиболее загруженных участках

Фото: flickr

Видеофиксация работает на наиболее загруженных участках

За первый день работы система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Киеве и Киевской области зафиксировала 35 тысяч случаев превышения скорости.

Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, передает RegioNews.

По состоянию на 17:00 имеем более 35 тысяч нарушений скорости, зафиксированных в автоматическом режиме", - написал он.

Билошицкий добавил, что более 5600 нарушений уже проработаны и по ним приняты решения.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, водитель автомобиля BMW, который проехал 3 камеры подряд со скоростью 208 км/ч, получит три штрафа.

Напомним, с 1 июня в Украине заработали первые 50 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.